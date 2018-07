Polícia tenta identificar corpo achado na Rocinha (RJ)

Troca de tiros

No Morro São Carlos, no Estácio, zona norte, dois policiais ficaram feridos após troca de tiros com traficantes no Largo da Bica. Um soldado da UPP local foi atingido na barriga e passou por uma cirurgia de madrugada deste domingo (19), no Hospital Central da PM, que fica em frente à favela. Ele está em estado grave, porém estável. Outro soldado foi ferido no ombro e na perna. Policiais fazem buscas na favela para tentar encontrar os envolvidos no tiroteio.

Na Vila Kennedy, zona oeste do Rio, houve troca de tiros na favela da Metral entre policiais da UPP e bandidos por volta das 2h30 deste domingo. Ninguém ficou ferido ou foi preso e o caso foi registrado na 34ª Delegacia de Polícia (Bangu).