Polícia tenta recapturar 25 fugitivos da Polinter A invasão a uma carceragem da Polícia Civil na manhã de hoje resultou na fuga de 28 presos, na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo a própria polícia, um grupo de seis homens armados com fuzis e vestidos como policiais civis chegaram à Polinter, departamento responsável por captura e custódia de presos, às 10 horas, supostamente levando um preso. No momento, apenas dois agentes da Polícia Civil faziam a guarda dos cerca de 150 presos na carceragem. O grupo armado mostrou um ofício falso e o suposto preso, que estava algemado, e entrou no prédio. Em seguida, eles renderam os agentes e dirigiram-se às celas. Com um alicate, abriram os cadeados de cinco celas e libertaram 30 presos. Três foragidos foram capturados logo em seguida, nas proximidades.