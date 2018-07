Polícia tenta recuperar documentos sobre chacina

De acordo com o médico legista Saulo de Tarso Menezes, a tragédia também atingiu a atuação dos peritos criminais na fase de coleta de provas do principal suspeito, Aparecido Alves, que também morreu no acidente. Muitos documentos estavam nas mãos do perito Fabiano Silva. Os resultados da perícia ainda não haviam sido repassados para a Policia.

"Estamos vasculhando computadores, resgatamos fragmentos de anotações queimadas e buscando reunir tudo em um esforço concentrado", disse o médico-legista Saulo de Tarso Menezes, diretor do IML de Iporá (GO). A operação rescaldo teve início no local onde o helicóptero caiu. Foi na localidade que o médico-legista fez o primeiro reconhecimento de corpos. Ele também colheu fragmentos de anotações da reconstituição.