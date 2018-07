Polícia terá posto de atendimento no Campus Fidei Durante a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), a Polícia Civil do Rio terá um posto de atendimento aos peregrinos no Campus Fidei, em Guaratiba, e uma delegacia móvel na Praia de Copacabana. Os dois pontos devem receber cerca de 1,5 milhão de fiéis em diferentes eventos. Em 16 delegacias do Estado, foram criados núcleos especiais para atendimento a estrangeiros, com agentes que falam inglês e espanhol. O maior reforço será em Guaratiba, que receberá 630 policiais. O Núcleo de Apoio aos Grandes Eventos trabalhará durante todo o período. O esquema funcionará mesmo depois do fim da JMJ, até o dia 30.