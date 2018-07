Polícia termina com acampamento de manifestantes em Oakland

Não há relatos de prisões ou violência.

Os manifestantes seguiram em passeata para o terreno e lá se estabeleceram no sábado. O acampamento se expandiu para um parque vizinho.

Há menos de uma semana, a polícia terminou com um protesto similar na região e anunciou que não permitiria novos acampamentos.

Foram distúrbios em Oakland que ajudaram o movimento Ocupe Wall Street, lançado em Nova York, a ganhar apoio nos Estados Unidos. Os ativistas protestam contra a desigualdade econômica e os excessos do sistema financeiro.

O terreno e o parque ocupados no sábado estão numa região que vem se valorizando rapidamente na cidade. Os manifestantes disseram que o acampamento lá era uma ação simbólica numa cidade mais preocupada com "os interesses dos grandes negócios" do que com os moradores comuns.

Os manifestantes de Oakland anunciam planos de fechar, de forma coordenada com ativistas de Los Angeles, os portos do oeste norte-americano em 12 de dezembro.