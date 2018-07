Polícia troca tiros com quadrilha na Marginal do Tietê Dois bandidos foram baleados de raspão e quatro suspeitos foram presos, por volta das 2 horas desta madrugada de terça-feira após uma perseguição e troca de tiros entre a quadrilha e agentes do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (GARRA) nas marginais do Pinheiros e Tietê, na capital paulista.