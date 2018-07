Polícia turca prende 46 por manipulação de jogos de futebol

A polícia na Turquia anunciou, nesta quarta-feira, a detenção de 46 pessoas em conexão com uma investigação sobre a manipulação de resultados de jogos de futebol.

Segundo os policiais, as prisões ocorreram em várias cidades e incluem jogadores e técnicos conhecidos no país.

A Federação de Futebol Turca (FFT) afirmou que as detenções fazem parte uma investigação iniciada a partir do registro de uma queixa sobre a suposta manipulação do resultado de três jogos ocorridos em agosto do ano passado no distrito de Sariyer, em Istambul. Segundo a FFT, a queixa foi registrada após a Federação ter recebido denúncias sobre o esquema, que favoreceria apostadores.

A FFT afirmou ainda que estes casos não têm relação com uma grande investigação sobre a manipulação de resultados realizada por investigadores alemães e exposta em novembro.

Prisões por manipulação de resultados esportivos são raras na Turquia já que o país não tem leis contra a prática.

Investigadores alemães acreditam que cerca de 200 partidas em 11 países europeus, incluindo a Turquia, foram manipuladas por jogadores e árbitros, gerando milhões de dólares para apostadores.