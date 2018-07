Polícia usa bombas para repreender manifestação no RJ

Vinte minutos após os manifestantes iniciarem caminhada pela Avenida Conde de Bonfim, policiais lançaram bombas de gás lacrimogêneo e de efeito moral contra um grupo que correu na direção de uma das ruas laterais, que poderiam permitir aproximação do estádio. O grupo de manifestantes está completamente cercado por policiais, que formam barreiras em toda a região, com a presença de PMs do Choque e da Cavalaria.

Pelo menos dez bombas já foram lançadas e um grupo de ativistas foi perseguido até dentro da estação de metrô da Saens Peña, que em seguida foi fechada. Manifestantes foram agredidos com golpes de cassetetes e o grupo se dispersou, tentando fugir. A Cavalaria partiu para cima de manifestantes e perto dali uma mulher corria desesperada, com a filha no colo, pedindo abrigo.

Policiais obrigam manifestantes a sentar no chão, inclusive uma senhora. Dezenas de pessoas correm em todas as direções e pedem socorro. A reportagem do Estadão presenciou pelo menos cinco pessoas detidas e dezenas foram agredidas com golpes de cassetetes e pontapés. O fotógrafo Samuel Tosta ficou ferido nas costas, atingido por estilhaços de uma bomba. De acordo com a advogado Caroline Bispo, um manifestante teve o braço quebrado e outro, um dente quebrado.

Antes do início da repressão, manifestantes gritavam: "Ei, polícia, liberdade já. Lutar não é crime. Vocês vão nos pagar", em referência aos grupo de ativistas detido na véspera. Por volta de 15 horas, cerca de 20 minutos após o ato, teve início a repressão. Antes, porém, o grupo já estava fechado. A ordem do Comando da Polícia é não deixar o grupo se afastar da praça. Por volta de 15h30, a situação estava mais calma, mas ativistas continuavam sendo revistados.