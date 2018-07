Polícia usa cassetete para dispersar manifestantes na Jordânia

Forças de segurança já impediram manifestações anteriores que pediam a queda do governo, mas não do rei Abdullah, nas principais praças do país. O rei jordaniano nomeia o gabinete e tem amplos poderes no país.

As manifestações refletem os protestos populares espalhados pela região, como aqueles vistos no Egito e na Tunísia, onde líderes de longa data foram derrubados no início deste ano pelo povo.

(Reportagem de Khaled al-Ramahi)