Polícia usa falso candidato para prender suspeitos

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o planejamento da ação durou 60 dias. A dificuldade estava em entrar na favela sem despertar a atenção dos traficantes. Para conseguir isso, a polícia confeccionou material - santinhos, camisetas e bonés - para anunciar a candidatura política de um candidato falso. Um carro de som também esteve envolvido na ação.

Os investigadores panfletaram no local por 10 dias, até que conseguiram marcar uma reunião com o homem apontado como o gerente do tráfico na favela. Às 17 horas de ontem, conseguiram prender quatro pessoas, entre elas o gerente do tráfico.