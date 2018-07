Centenas de manifestantes se reuniram em uma praça no distrito de Kadikoy de Istambul, segurando faixas pedindo a troca do governo do primeiro-ministro Tayyip Erdogan, informou a agência de notícias Dogan.

Erdogan classificou o inquérito de corrupção como o trabalho de "alianças obscuras" e prometeu expor os envolvidos. Em uma operação contra o comando da polícia, ele já removeu dezenas de chefes de polícia de suas funções.