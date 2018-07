Polícia usa Google para encontrar menina desaparecida

Uma menina de nove anos que havia sido seqüestrada por sua avó nos Estados Unidos foi encontrada graças ao uso da ferramenta Street View, do Google Maps, e de GPS (sigla de Global Positioning System), um sistema de localização por satélite. Após ser informada sobre desaparecimento da menina Natalie Maltais, a polícia da cidade de Athol, no Estado americano de Massachusetts, entrou em contato com a operadora de telefonia AT&T, que passou a dar as coordenadas de GPS sobre sua localização cada vez que seu celular era usado. Desde 2005, a legislação americana estabelece que as operadoras de telefonia celular devem ser capazes de localizar 67% de seus usuários num raio de 100 metros e 95% num raio de 300 metros. Com as coordenadas em mãos, o policial Todd Neale entrou em contato com o bombeiro Thomas Lozier, que já havia usado o GPS para guiar equipes em combate a incêndios na floresta e também para localizar caminhantes perdidos em trilhas da região. Avó O bombeiro, então, usou a ferramenta do Google Maps para rastrear a região em que a menina se encontrava, já no Estado da Virgínia. Lozier notou a presença de um pequeno hotel na área. A polícia de Virgínia foi alertada e encontrou a menina e sua avó hospedadas no hotel. A avó de Natalie, Rose Maltais, havia buscado a menina na casa de seus guardiões legais para passar o fim de semana com ela. No entanto, logo depois, a avó disse que não devolveria a menina e deixou o Estado de Massachusetts, disse à BBC o chefe de polícia de Athol, Timothy Anderson. A polícia chegou a tentar entrar em contato com a avó, mas como ela não devolveu a menina no dia combinado, os policiais resolveram rastrear sua localização com o uso de GPS. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.