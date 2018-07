Polícia vai apurar se houve estupro no BBB12, da Globo A Polícia Civil do Rio abriu um registro de ocorrência para apurar se houve estupro ou abuso sexual na 12ª edição do programa Big Brother Brasil, da TV Globo. O caso envolvendo dois participantes ocorreu após uma festa regada a bebidas alcoólicas na noite de sábado. A cena foi transmitida ao vivo para assinantes do programa pela TV e Internet.