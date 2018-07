Polícia vai intimar Pagura e Tardelli para depor A Polícia Civil vai intimar nesta semana o ex-secretário estadual de Esportes Jorge Pagura e o ex-coordenador de Saúde do Estado Ricardo Tardelli para depor no inquérito que apura um esquema de fraude em plantões no Conjunto Hospitalar de Sorocaba (CHS). O Ministério Público, por sua vez, informou que pedirá a quebra do sigilo bancário de todos os suspeitos. As 12 pessoas que havia sido presas acusadas de envolvimento na fraude foram colocadas em liberdade.