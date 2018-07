Polícia vai investigar demora de exame de Eliza Samudio A Polícia Civil do Rio informou neste sábado que irá investigar a demora no laudo do exame de urina feito por Eliza Samudio, de 25 anos. O resultado preliminar foi divulgado em junho, oito meses depois ela ter registrado queixa de agressão contra o goleiro Bruno Fernandes, do Flamengo. Eliza está desaparecida há cerca de 3 semanas. O atleta, com quem ela mantinha um relacionamento, é suspeito de envolvimento no sumiço da jovem.