Polícia vai investigar se houve estupro no BBB12 Mesmo diante da negativa dos dois envolvidos de que houve relação sexual, a polícia do Rio abriu inquérito para apurar o suposto crime de "estupro de vulnerável" durante a 12.ª edição do programa Big Brother Brasil, da TV Globo. O modelo paulista Daniel Echaniz, de 31 anos, e a estudante gaúcha Monique Amin, de 23 anos, prestaram depoimento no estúdio do Projac, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio.