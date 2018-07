Polícia vai investigar venda ilegal de imóveis do PAC A Delegacia Fazendária (Delfaz), da Polícia Civil do Rio de Janeiro, vai investigar a suposta venda ilegal de apartamentos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) por moradores da Grota, no Complexo do Alemão, zona norte do Rio de Janeiro. Os imóveis, doados pelo governo do Estado, estariam sendo negociados por valores entre R$ 50 mil e R$ 65 mil. Como os moradores só terão a escritura definitiva dos apartamentos em 2015, as negociações ocorreriam com o aval da associação de moradores, que receberia uma porcentagem pela intermediação.