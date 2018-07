Polícia vai ouvir mais testemunhas sobre caso Pesseghini A Polícia Civil ainda vai colher outros depoimentos de colegas do estudante Marcelo Bovo Pesseghini, de 13 anos, suspeito de matar a família e se matar no último dia 5. Nesta sexta-feira, 23, mais dois alunos do Colégio Stella Rodrigues, onde Marcelo estudava, serão ouvidos no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).