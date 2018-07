Polícia vai reconstituir últimos passos de Amarildo A Polícia Civil do Rio vai realizar nos próximos dias uma reconstituição dos últimos passos do pedreiro Amarildo Dias de Souza, de 43 anos, que está desaparecido desde a noite de 14 de julho, após ter sido levado por policiais militares à sede da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Rocinha, na zona sul do Rio. Todos os PMs que mantiveram contato com o pedreiro durante sua passagem pela UPP participarão da diligência.