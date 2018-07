Polícia vai traçar perfil psicológico de executor em GO Um psicólogo forense vai traçar, na próxima semana, o perfil psicológico de Aparecido Alves, o homem que assumiu ter sido o autor e executor da chacina de Doverlândia (GO), ocorrida na noite de sábado (28), com sete pessoas degoladas. A partir do laudo psicológico a polícia vai encarar a real personalidade de Aparecido. Até o momento, nos depoimentos e na primeira reconstituição da cena do crime, Aparecido Alves não demonstrou culpa ou remorso. E se mostrou insensível em relação às pessoas que foram mortas.