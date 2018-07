Polícia varre Londres em busca de bombas antes de casamento real

Policiais vêm olhando sob tampas de bueiros e até mesmo dentro de faróis de trânsito para verificar se há bombas ou armas escondidas no curto trajeto que o noivo e a noiva irão percorrer entre o Palácio de Buckingham e a Abadia de Westminster, onde o casamento será celebrado.

William e Kate irão à abadia em carros separados, mas retornarão juntos em uma carruagem aberta, puxada por cavalos, acenando para a multidão, e então aparecerão na sacada do palácio, ao lado do resto da família real.

O inspetor Ian Fairman, encarregado das equipes de busca, disse que "os policiais são treinados para ser vigilantes e verificar lugares onde objetos podem ter sido escondidos."

"Eles vão vasculhar pontos vulneráveis na rota a ser seguida pelos noivos na volta da abadia."

Centenas de milhares de pessoas estão previstas para ocupar as ruas ao longo do trajeto em 29 de abril, e, com a presença de muitos dignitários e membros da realeza britânica e de outros países, o evento é visto como alvo evidente para militantes.

A Grã-Bretanha está atualmente no nível "severo" de alerta, ou seja, o segundo mais alto, o que significa que um ataque é visto como probabilidade forte.

Há receios também de que anarquistas ataquem o evento, depois de tumultos ocorridos no mês passado. Em dezembro um carro no qual estavam o príncipe Charles, pai de William, e sua mulher, Camilla, foi atacado durante protestos estudantis na capital britânica.

(Reportagem de Michael Holden)