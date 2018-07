Polícia vê crime em trote violento no interior de SP

Segundo o delegado Gerson Donizete Piva, da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), o inquérito sobre o caso está concluído e oito veteranos, dos cursos de veterinária e agronomia, serão indiciados nos crimes de lesão corporal, injúria e constrangimento ilegal.

"Não restam dúvidas de que os três calouros foram agredidos fisicamente e humilhados", disse o delegado. Ele aguarda o resultado de perícias antes de enviar o relatório ao Ministério Público. Os exames vão apontar se o líquido ingerido à força por um calouro era mesmo álcool combustível, e saber quais efeitos o veneno de carrapato, passado nos corpos dos calouros, pode causar ao ser humano.

Nesta quinta-feira, dois calouros prestaram depoimento na comissão de sindicância nomeada pela Unicastelo para apurar o trote. Segundo a assessoria da faculdade, os alunos acusados também deverão ser ouvidos e poderão ser expulsos.

Mais um caso

Em Barretos (424 quilômetros de São Paulo), a Polícia Civil identificou dois suspeitos de agredir sete alunos do Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos (Unifeb) em trote realizado na noite da segunda-feira. De acordo com o delegada Silvana Matias, um dos agressores, de 24 anos, cursa engenharia civil e o outro, de 19, não está matriculado em nenhuma faculdade de Barretos. Os dois serão ouvidos pela polícia e devem ser indiciados em crime de lesão corporal.

Durante o trote, os calouros tiveram os corpos queimados por creolina e tiveram que passar por atendimento médico. A polícia ainda procura outros suspeitos. A Unifeb colocou em sua página na internet (www.unifeb.edu.br ) um canal para os internautas denunciarem a prática do trote violento e ajudar a encontrar outros supostos agressores.

Trote solidário

Em Bauru, a 343 quilômetros da capital paulista, 40 calouros, dos cursos de odontologia e fonoaudiologia da Universidade de São Paulo (FOB/USP) passaram os dois últimos dias pintando as paredes da escola municipal de Educação Infantil Maria Rosa da Conceição, no núcleo Geisel, um dos bairros mais carentes e populosos da cidade. O trote solidário fez com que a escola recebesse pintura nova, o que não ocorria havia 28 anos.