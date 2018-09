Polícia vê crime passional na morte de irmãs em Cunha

A prisão temporária do principal suspeito, Ananias dos Santos, de 28 anos, foi decretada ontem pela Justiça. Foragido do Presídio de Tremembé - onde cumpria pena por assalto, porte ilegal de armas e formação de quadrilha -, ele vivia com uma mulher de 50 anos - cuja prisão temporária, ao contrário de Santos, foi negada pela Justiça.

Segundo a delegada seccional de Guaratinguetá, Sandra Maria Pinto Vergal, o acusado estava apaixonado pela mais nova das irmãs. Por causa disso, Santos teria matado a garota para provar seu amor à companheira, que, enciumada, o teria incentivado a cometer o crime.

O suspeito, que segue foragido, mantinha relações de amizade com a família das vítimas e, segundo a polícia, não cometeu o crime sozinho. "Acredito que ele tenha tido ajuda de alguém. As meninas devem ter ido a pé até o local onde foram encontradas, que era de difícil acesso", disse Sandra. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.