Polícia veta acesso de brasileiros à embaixada

Desde a manhã de segunda-feira, Catunda tornou-se anfitrião do presidente deposto Manuel Zelaya, que voltou a Honduras secretamente. O diplomata igualmente tornou-se uma espécie de refém de um episódio político delicado, que colocou o Brasil no centro da disputa entre Zelaya e o presidente de facto, Roberto Micheletti. Sua instrução é a de não deixar o prédio e não interferir em reuniões ou conversas que Zelaya possa manter.

Segundo o diplomata, na segunda-feira, mulher de Zelaya, Xiomara, procurou-o pedindo para conversar. Catunda a recebeu, mas se surpreendeu quando Xiomara disse que Zelaya esperava em um carro na frente do prédio e queria saber se o governo brasileiro permitiria que ele ficasse na embaixada, sob sua proteção.

O consentimento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que estava voando para os EUA, demorou apenas 10 minutos. O carro de Zelaya entrou pela garagem da embaixada. Ele saiu carregando uma mala. Vinha apenas com a mulher e se instalou no gabinete do embaixador Brian Fraser Neele, que estava de férias na época do golpe e permaneceu no País, por ordem do Itamaraty.

Partidários de Zelaya escalaram muros da vizinhança e ingressaram no prédio. Na terça-feira, a embaixada abrigava 313 pessoas. Por recomendação do chanceler Celso Amorim, Catunda pediu a Zelaya para reduzir o número de partidários na embaixada. O próprio Catunda dispensou 8 dos 12 funcionários, que foram retirados por uma operação da Embaixada dos Estados Unidos. Desde então, a representação brasileira abriga cerca de 60 pessoas, incluindo Zelaya e Xiomara e mais três funcionários da embaixada. Catunda ainda teme uma invasão do prédio. "São boatos constantes."

Segundo o encarregado de negócios, a embaixada não se tornou um ambiente caótico. Disciplinados, os correligionários de Zelaya encarregaram-se da limpeza do prédio e da distribuição de alimentos e de água trazidos por organizações não-governamentais que apoiam o retorno de Zelaya à presidência, entre elas a Comissão de Parentes de Desaparecidos (Cofad).

Mas, com exceção do casal Zelaya, todos sofrem com a falta de roupas. O próprio Catunda afirmou que vestia o mesmo terno há três dias e sua família não fora autorizada pela polícia a entregar-lhe peças limpas, toalhas e artigos de limpeza pessoal. "Faço o que posso. Pelo menos, tenho escova e pasta de dente." D.C.M.