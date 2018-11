Polícia veta citação de maconha em nova marcha em SP

A nova marcha, segundo os organizadores, será "pacífica e festiva" e terá como proposta a ampla defesa do direito de liberdade de expressão. Devem participar do ato grupos como movimento negro, mulheres que defendem a legalização do aborto e ciclistas que lutam por mais espaço no trânsito da metrópole.

A organização espera reunir de 2 mil a 3 mil pessoas. Eles planejam sair do vão livre do Museu de Arte de São Paulo (Masp), na Avenida Paulista, e seguir até a Praça da República, passando pela Rua da Consolação. Ontem, comprometeram-se a ocupar apenas duas faixas das vias, sem bloqueá-las.

Em reunião que definiu o trajeto e o deslocamento da nova manifestação, realizada ontem na sede do 7.º Batalhão da Polícia Militar (PM), que cuida da região central da capital, tanto a PM quanto a Polícia Civil deram ênfase ao entendimento que referências a substâncias entorpecentes serão interpretadas como apologia ao crime ou incitação ao uso.

"Nenhuma referência dessas será permitida", afirmou a delegada Victória Guimarães, titular do 78.º DP (Jardins), durante a reunião. "Qualquer apologia fará com que adotemos as providências necessárias", disse o major Marcos Félix, coordenador do 7.º Batalhão da PM. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.