Polícia volta a procurar suposto leão em Cedral-SP A Polícia Ambiental voltou hoje a procurar, sem sucesso, um felino, supostamente um leão adulto, que há um mês assusta os moradores da zona rural de cidades da região de São José do Preto, no noroeste de São Paulo. Depois de Bady Bassit, São José do Rio Preto e José Bonifácio, agora foi a vez de habitantes de Cedral terem sentido a presença do animal. Ontem, policiais ambientais e o Corpo de Bombeiros foram chamados para procurar o suposto leão depois que moradores disseram ter ouvido em cinco oportunidades o rugido da fera. "Era leão, eu conheço o rugido de um leão. Foi apavorante", afirmou o administrador da Fazenda Vitão, a 6 quilômetros da zona urbana do município, Odair Marques. Marques fotografou possíveis pegadas do animal, cada uma maior que a mão dele aberta. Na terça-feira, Marques disse ter visto restos de um gambá perto de um canavial. "Só sobrou o couro. Tenho certeza de que foi ele que pegou esse animal", disse. O administrador da Fazenda Vitão tirou fotos e filmou os rastros. Era hora do jantar quando diversos habitantes da região ouviram os rugidos vindos próximos de uma mata de 5 hectares (50 mil metros quadrados) da fazenda. "Minha mulher e as crianças correram para dentro de casa, com medo. O rugido é o mesmo de leões de circo ou em zoológicos. Não tenho dúvidas de que se trata um leão mesmo. A gente brinca com esse assunto, mas, quando ouve isso, percebe que se trata de uma coisa séria", afirmou o dono da fazenda, Paulo Baeda Filho. Apesar da certeza das testemunhas, os policiais não querem admitir a existência de um leão, afirmando, toda vez que aparece alguma testemunha, que o bicho pode ser um felino, mas que, dificilmente, seria dessa espécie. "Eles não acreditam na gente, mas é porque não ouviram o rugido do animal. Se eles estivessem aqui, daí teriam certeza de se que trata um leão", afirmou Marques.