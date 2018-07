Polícia x estrangeiros: temor sul-africano

ÁFRICA DO SUL

O Comissário Nacional de Polícia da África do Sul, Bheki Cele, voltou da Suíça bastante aliviado, mas com uma grande preocupação. O alívio foi por conta da aprovação na semana passada, pela Fifa e pelos principais órgãos policiais do planeta, do plano de segurança elaborado para a Copa. A preocupação tem relação com a incerteza do comportamento dos policiais locais com os torcedores estrangeiros. O temor é que exageros, comuns no trato com os cidadãos sul-africanos, ocorram no contato com os visitantes.

A África do Sul sonhou em receber 500 mil torcedores estrangeiros durante o Mundial. Com a procura aquém do esperado por ingressos em vários países, a previsão caiu para 400 mil. No entanto, dentro do próprio Comitê Organizador da Copa há quem considere que será motivo para soltar fogos se esse número chegar a 300 mil.

Cele não diz claramente, mas teme que os visitantes sejam tratados com intolerância e até mesmo violência pela polícia. Por isso, nesta reta final de preparação do contingente que trabalhará na Copa ? 44 mil homens, mas 10 mil seguranças particulares, que ficarão responsáveis pelas delegações e também pelos torcedores ?, será enfatizada a necessidade de tratar com respeito a todos, embora com autoridade. A discrição deve imperar no contato com os estrangeiros, seja qual for a situação.

"O plano de segurança para os fãs foi feito para que possam se divertir. Não vamos para uma guerra e sim para uma festa", disse o comissário. "Em vez de prender, a polícia vai orientar os torcedores."

Na prática, há grande risco de não ser assim. O hábito dos torcedores europeus de sair às ruas e beber exageradamente depois das partidas podem deixá-los violentos, principalmente quando estiverem em bando. Mas também podem se tornar vulneráveis a assaltos e crimes quando estiverem sozinhos ou em pequenos grupos.

As 32 delegações terão escolta armada a partir no momento em que desembarquem na África do Sul até a hora de ir embora. No plano de segurança que foi aprovado, a Interpol deu vários "conselhos" e também ficou definido que o órgão vai enviar vários agentes ao país. O principal temor é de um atentado às delegações, como ocorreu com Togo na Copa Africana de Nações, em janeiro, em Angola, que deixou dois mortos. Cele garante que tal ato não se repetirá na Copa. "O atentado em Cabinda nos ajudou a aprender e a nos preparar melhor."

