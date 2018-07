No km 109 da Rodovia Presidente Castelo Branco, em Boituva, foi dado sinal de parada obrigatória para um veículo às 13 horas de hoje. O motorista desceu do carro e saiu correndo em direção ao matagal. No interior do automóvel, os policiais encontraram aproximadamente 100 kg de maconha. O suspeito continua foragido.