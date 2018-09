Policiais capotam veículo durante perseguição em SP

Com ferimentos de leves a moderados, os PMs foram atendidos na Santa Casa e Hospital das Clínicas e liberados. O Fiorino foi abandonado na mesma região pelos criminosos, que chegaram a atirar contra os policiais segundos antes do acidente. Um caminhão e um Fiat Pálio foram atingidos pela viatura, mas nenhum dos ocupantes dos dois veículos se feriram. O caso foi registrado no 37º Distrito Policial, do Campo Limpo.