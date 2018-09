Policiais civis criam 'hino da greve' em São Paulo

Policiais civis de São Paulo postaram no site de uma das entidades de classe um vídeo com um áudio anônimo batizado de "hino da greve". O som gravado de forma artesanal com apenas duas frases tem apenas 52 segundos e teria sido montado pelos próprios policiais como forma de protesto. A categoria permanece em greve por tempo indeterminado. Uma nova reunião foi marcada para quinta-feira e na pauta de discussões não existe nada marcado com o governo estadual. Veja também: 'Serra vai agüentar greve de até 720 dias', diz polícia Mendes critica greve de 'poder armado' da polícia em SP Ouça o hino da greve dos policiais civis O hino é quase um jingle e começa com uma introdução que lembra a canção "Pra Não Dizer Que Não Falei Das Flores", de Geraldo Vandré. A letra diz assim: "....contra o arrocho salarial, policial quer fazer greve geral. É opressão e covardia, é repressão e tirania, contra o arrocho salarial, policial quer fazer greve geral!" No vídeo postado, aparecem imagens do confronto da Polícia Civil com a Polícia Militar e frases como "Pior Salário Do Brasil" (uma alusão ao fato de o governador do Estado, José Serra, ser do PSDB). O vídeo termina com uma mensagem do autor: "Autoria: nunca saberão (senão tomarei um bonde)." Segundo José Martins Leal, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo (Sindpesp), o vídeo foi trazido pelos policiais e postado em forma de protesto. "O autor é anônimo e acho que isso não atrapalha nada, porque a letra não compromete ninguém", diz.