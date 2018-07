Policiais civis de MG iniciam paralisação de 48 horas

Serviços à população como emissões de Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH) e Certificados de Registros de Veículos Automotores (CRLVs) foram mantidos, mas também com 30%, o que causou lentidão em algumas unidades. As investigações, por sua vez, ficaram totalmente paralisadas, com remarcação de depoimentos e outros procedimentos.

Segundo Ronaldo Cardoso, da direção do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Minas Gerais (Sindepominas), amanhã devem ser retomados os trabalhos de inquéritos em andamento, mas a categoria continua mobilizada. A principal reivindicação dos delegados mineiros é a inclusão da profissão nas carreiras jurídicas do Estado, como defensores públicos e promotores de Justiça, além do aumento salarial. Atualmente, um delegado em início de carreira em Minas recebe salário bruto de R$ 5,7 mil.