Policiais civis do CE entram em greve Na mesma noite em que policiais militares e bombeiros do Ceará entraram em acordo com o governo para dar fim à paralisação que já durava seis dias, policiais civis do Estado resolveram entrar em greve. Essa é a terceira paralisação da categoria desde julho de 2011. Segundo o secretário-geral do Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Ceará (Sinpoci), Ernane Leal, os policiais civis querem a mesma atenção dispensada aos militares.