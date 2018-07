Policiais civis do País prometem apoio à greve em SP Policiais civis de todo o País prometem trabalhar a partir de segunda-feira utilizando uma faixa no braço, nas cores preta e vermelha, em apoio à greve da categoria no Estado de São Paulo. A informação foi dada pelo presidente do Sindicato dos Investigadores do Estado de São Paulo (Sipesp), João Batista Rebouças. O ato simbólico foi definido hoje em reunião em São Paulo entre as entidades de classe que representam os delegados, investigadores, escrivães e as outras carreiras paulistas. "Estamos recebendo apoio de policiais do Brasil todo, que resolveram nos apoiar em razão da proposta insignificante dada pelo governo e também em razão do confronto com a PM (Polícia Militar) na semana passada", informou Rebouças. "A nossa idéia é que os policiais trabalhem com essa faixa até o fim da greve", destaca o sindicalista. O presidente do Sindicato dos Escrivães, Valter Honorato, classifica o reajuste apresentado pelo governo como irrisório. "Ele (governador) mandou essa proposta pela nossa garganta abaixo e direto para a Assembléia aprovar." Na segunda-feira está marcada uma manifestação dos policiais na Praça da Sé, em São Paulo. E na quarta-feira, dia 29, o ato nacional contará com representantes da Polícia Civil de vários Estados da Federação.