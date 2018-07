Policiais civis do PR aprovam indicativo de greve

Segundo ele, o salário base da Polícia Civil é de R$ 2.700. Os policiais pediam um salário inicial de R$ 5.750. No entanto, a tabela oficial apresentada hoje traz o valor de R$ 3.400. "A tabela dá um pequeno ganho apenas para alguns policiais de quinta classe", acentuou Gutierrez. "Nós dissemos que daquela forma nem pegaríamos uma cópia para apresentar na assembleia." O governo deve mandar a tabela até o dia 1º de maio para a Assembleia Legislativa. "Pedimos que melhore, e muito", acentuou o presidente do Sinclapol.

Em uma assembleia bastante inflamada, com mais de 300 policiais presentes (há aproximadamente 4 mil no Estado), a proposta de operação-padrão e greve em 48 horas foi aprovada com unanimidade. Pelos discursos, as operações devem ter como alvo, sobretudo, bancas do jogo do bicho e locais de prostituição e de grande aglomeração de pessoas nos finais de semana. Além disso, os servidores que ficarem nas delegacias devem se ater a realizar apenas as atividades específicas da Polícia Civil ou aquelas que estão estritamente previstas na legislação. Dessa forma, não devem ser realizados, entre outros, os trabalhos de guarda e transporte de presos ou flagrantes sem ausência de delegado.