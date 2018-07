Policiais civis do PR exigem transferências de presos Os policiais civis do Paraná devem discutir na tarde de amanhã se retornam ao trabalho ou mantêm a paralisação iniciada desde a zero hora desta terça-feira com final previsto para a zero de quarta. Segundo levantamento do Sindicato de Classes Policiais Civis do Paraná (Sinclapol), houve um índice de 70% de paralisação. O protesto de 24 horas foi motivado por causa da manutenção de presos nos distritos policiais do Paraná, além das más condições de trabalhos que impedem as investigações.