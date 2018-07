Policiais civis e militares entram em confronto em SP Policiais militares e civis entraram em conflito na tarde de hoje em São Paulo durante o protesto dos policiais civis, que estão em greve há um mês. O choque ocorreu quando os policias civis tentaram furar o bloqueio dos militares, que queriam impedir a aproximação dos manifestantes ao Palácio dos Bandeirante, na zona sul da capital paulista. Houve tiroteio e há pessoas feridas. A manifestação começou na Praça Roberto Gomes Pedrosa, na região do Morumbi, por volta das 13 horas, e terminaria no Palácio dos Bandeirantes. O ato, organizado por sindicatos e associações de policiais, tem o objetivo de pressionar o governador José Serra (PSDB) a abrir as negociações com a categoria. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirmou que não sabe se o secretário Ronaldo Augusto Bretas Marzagão vai se pronunciar nesta tarde. A greve começou dia 16 de setembro. A principal reivindicação da categoria é 15% de reposição salarial este ano, mais 12% em 2009 e outros 12% em 2010.