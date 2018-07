Policiais civis e militares protestam em RO por salários

Jales Moreira, presidente do Sindicado dos Servidores da Policia Civil do Estado de Rondônia (Sinsepol) explicou que as reinvindicações são por melhores condições de trabalho, valorização dos policiais e Planos de Cargos e Salários. "Nossas delegacias em todo o Estado estão sucateadas, não temos condições de trabalho, não temos como receber e atender direito a população. Há anos brigamos por um Plano de Cargos e Salários e, claro, a valorização dos profissionais. São pouco mais de 2 mil servidores em Rondônia, mas o ideal seria 4 mil, pelo menos. Assim que terminar esse movimento, nós iremos fazer uma avaliação e ver as próximas manifestações, o próximo passo que a Polícia Civil irá tomar", disse Jales.

O presidente da Associação dos Praças da Polícia Militar (ASPRA), Silvio Luiz, repetiu que o objetivo do protesto foi o de chamar a atenção das autoridades da Secretaria de Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec) para as condições de trabalho, reajuste salarial e aumento do efetivo no estado. "Somos 6 mil policiais em todo o estado, quando o necessário seria pelo menos o dobro para atender a população, prestando um serviço de melhor qualidade", disse Silvio.

Nas delegacias do Interior do Estado, policiais estiveram em frente aos distritos com roupas padronizadas da Polícia Civil de Rondônia, atendendo e fornecendo orientação à população quanto às dificuldades enfrentadas pela polícia em Rondônia.