Policiais civis em greve encerram manifestação em SP Os policiais civis em greve encerraram por volta das 18 horas de hoje a manifestação realizada em São Paulo. Eles terminaram o protesto em frente à Delegacia Geral de Polícia, no centro da cidade, onde chegaram após saírem da Praça da Sé. A Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo (Adpesp) informou que participaram do movimento 18 entidades, entre associações e sindicatos, e cerca de 7 mil pessoas. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), havia mais de três mil. De acordo com a Polícia Militar, o acompanhamento ficou sob responsabilidade do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra) e do Grupo de Operações Especiais (GOE). Os policiais civis estão em greve desde o dia 16 de setembro. A categoria reivindica a reestruturação da carreira e reajuste salarial de 15% neste ano, 12% em 2009 e 12% em 2010.