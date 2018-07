Policiais civis em greve voltam a protestar hoje em SP Policiais civis em greve há mais de um mês vão promover na tarde de hoje uma nova manifestação, segundo informações do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. O ato será realizado na Praça da Sé, no Centro de São Paulo, a partir das 14 horas. Antes da manifestação, as entidades da classe vão se reunir, por volta das 10h30, na Associação dos Investigadores de Policia do Estado de São Paulo (Aipesp), na Luz, para discutir os rumos da greve. A greve da Polícia Civil se acirrou há duas semanas, quando manifestantes entraram em confronto com policiais militares próximo ao Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. Na semana passada, o governo do Estado de São Paulo fez uma contraproposta salarial que não foi aceita pelos grevistas.