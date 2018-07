Policiais civis fazem manifestação na zona sul de SP Policiais civis se reuniram hoje na Praça Roberto Gomes Pedrosa, na região do Morumbi, na zona sul da cidade, para realizar uma manifestação que marca um mês da paralisação da categoria no Estado. O ato, organizado por sindicatos e associações de policiais, começou por volta das 13 horas e pretende chamar a atenção do governador José Serra (PSDB) para abrir o diálogo com a classe policial. Os manifestantes farão a passeata, acompanhados de caminhão de som, até o portão principal do Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o grupo ocupava, por volta das 13h30, parte da Avenida Giovanni Gronchi, causando lentidão no local.