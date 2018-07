Policiais civis fazem protesto na Assembléia de SP Policiais civis em greve participam hoje de um plenário na Assembléia Legislativa de São Paulo (Alesp). Segundo o presidente do Sindicato dos Investigadores da Polícia Civil (Sisep), João Batista Rebouças, a mobilização que fez concentração em frente ao prédio da Alesp, no Ibirapuera, junta cerca de 800 manifestantes. A Polícia Militar (PM) informou que a corporação não acompanha a manifestação. De acordo com o presidente do sindicato, o protesto é pacífico e alguns manifestantes continuam ao lado de fora da Assembléia pois a sessão no plenário está cheia. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que nenhuma rua na região foi interditada por conta da manifestação. Na última semana, os grevistas da Polícia Civil, da PM e da Tropa de Choque se confrontaram na região do Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do Estado de São Paulo, na zona oeste da capital paulista. Na ocasião, cerca de 30 pessoas ficaram feridas. Desta vez, no entanto, a manifestação segue pacificamente no local, segundo o presidente do Sisep.