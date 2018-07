Policiais civis querem ampliar reajuste com novo projeto Os policiais civis desistiram de propor uma emenda ao projeto do governo do Estado de São Paulo que trata sobre os reajustes salariais, planos de carreira e outros pontos de interesse da categoria e também da Polícia Militar (PM). Hoje era o último dia para apresentação de emendas, mas, em audiência pública na Assembléia Legislativa, o governo não enviou nenhum secretário para negociar com os grevistas. A tática dos policiais civis agora é tentar colocar em votação um projeto substitutivo - que tem um trâmite mais rápido - por meio de um algum deputado da oposição. O reajuste proposto pelo governador José Serra (PSDB) é de 6,5% neste ano e mais 6,5% em 2009. Os sindicatos representantes da Polícia Civil querem um reajuste de 15% agora, 12% no ano que vem e mais 12% em 2010. Eles têm o apoio de alguns deputados, como Hamilton Pereira (PT), que afirmou que o governo do Estado tem plenas condições de atender às reivindicações tanto dos policiais como de todos os servidores públicos, graças ao grande superávit do orçamento deste ano. Segundo o presidente do Sindicato dos Investigadores do Estado de São Paulo, João Batista Rebouças, a proposta do governador é inviável para uma categoria com salários achatados. "O governo diz que somos muito intransigentes, mas aqui na Assembléia Legislativa, que é o lugar próprio para o debate, eles não mandaram ninguém para negociar. É isso que nos faz radicalizar", afirmou. Depois dos confrontos entre policiais militares e civis no último dia 16, a audiência na Assembléia transcorreu tranqüilamente. Rebouças disse que conversou com comandantes da PM para evitar qualquer tipo de enfrentamento e ainda solicitou aos grevistas que comparecessem sem armas. "Queremos mostrar que sabemos nos comportar, evitar provocações. O que queremos aqui é resolver esse impasse."