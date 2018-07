Policiais civis são baleados pela PM em Osasco/SP Os policiais civis Carlos Ferreira Bogo, de 35 anos, e José Maria de Souza, 48, ambos da cidade de Franco da Rocha, região norte da Grande São Paulo, foram baleados, por volta das 20h45 de terça-feira, 7, no momento em que prendiam um suspeito de estelionato dentro de uma das residências da Avenida Brasil, próximo ao número 2.200, no bairro do Rochdale, na zona norte de Osasco, no oeste da região metropolitana. Sem saber que as duas pessoas que invadiam o imóvel eram policiais civis que realizavam uma diligência após trabalho investigativo, vizinhos ligaram para o 190 informado que a casa estava sendo assaltada. Policiais militares foram acionados e, ao chegarem na residência, supostamente trocaram tiros com os dois civis. Ferreira foi baleado na clavícula e no rosto, de raspão; já Souza, foi ferido em uma das pernas. Os dois foram levados para o pronto-socorro do Hospital Municipal Antonio Giglio, no centro de Osasco, e submetidos a cirurgia.