Policiais da BA param em protesto contra morte de perito O Sindicato dos Policiais Civis da Bahia decidiu hoje paralisar as atividades da categoria em manifestação contra o assassinato do perito técnico Hilton Martins Rivas Junior. Ele foi morto ontem com três tiros no tórax durante uma abordagem feita por três policiais militares no bairro de Santo Antonio, no centro de Salvador. A Corregedoria da Polícia Militar (PM) já abriu um inquérito militar para investigar o caso.