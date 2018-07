Policiais da fronteira prendem peruano com US$ 220 mil A Polícia Federal apreendeu cerca de US$ 220 mil e R$ 240 mil em poder de um peruano, de 22 anos de idade. O homem foi preso na tarde desta quarta-feira, 29, por volta das 14h, quando viajava para Tabatinga, fronteira do Amazonas com o Peru, em uma embarcação de transporte e carga.