Policiais da Paraíba preparam mobilizações

Mas o Sindicato dos Servidores da Polícia Civil diverge e informa que o efetivo será reduzido e as delegacias serão mantidas abertas, mas só registrarão flagrantes. O presidente da Associação de Defesa das Prerrogativas dos Delegados de Polícia da Paraíba (Adepdel), Cláudio Lameirão, disse que o funcionamento das delegacias no Estado não será afetado.

A Polícia Federal vai reduzir o efetivo das 9h até meio-dia e fará mobilização em frente à sede da PF, em Cabedelo, na Grande João Pessoa, para votar proposta de reajuste salarial da categoria feita pelo Ministério do Planejamento. O patrulhamento das rodovias federais da Paraíba permanecerá normal.

A Polícia Militar da Paraíba também devem seguir normalmente, de acordo com a assessoria da instituição, mas a quinta-feira será dia de protesto de PMs e Bombeiros em frente do Palácio da Redenção, em João Pessoa. Os PMs reivindicam pagamento por risco de vida, adicional noturno, equiparação de salários e implantação do Plano de Cargos e Carreiras. No próximo dia 29 haverá assembleia para deliberar greve, caso não haja negociação.