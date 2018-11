Policiais da PF acusados de crimes vão a júri popular

Segundo denúncia do Ministério Público Federal (MPF) no Rio, eles foram responsáveis pelos assassinatos de Marcelus Marques e Roni Cardoso, e os sequestros de Pedro Elias e Mário Fernandes. Os crimes ocorreram em março de 2005.

De acordo com o MPF, enquanto eram mantidos em cativeiro, Pedro e Mário foram obrigados pelos policiais a fornecer informações sobre um furto de cheques que ocorrera dias antes na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Os policiais, que faziam parte de uma quadrilha, segundo o MPF, queriam as informações para obter vantagens financeiras.

Depois de ameaçadas, as vítimas apontaram Marcelus como um dos envolvidos no furto. Na denúncia, o MPF informa que os policiais foram ao encontro dele, que teria se negado a responder as perguntas. Os dois teriam assassinado a tiros Marcelus e Roni, que o acompanhava dentro do veículo.

Este não é o único processo envolvendo os policiais. Em 2004, eles foram denunciados pelos crimes de formação de quadrilha, peculato, lavagem de dinheiro, receptação e coação no curso do processo pelo desvio de cheques apreendidos durante a Operação Rudis, da PF, em outubro daquele ano.