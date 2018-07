Policiais da UPP acham drogas em monitor de computador

No Morro da Cotia, os PMs encontraram 447 trouxinhas de maconha, 99 pedras de crack, 46 pinos de cocaína e 12 frascos de "cheirinho da loló" dentro de um monitor de computador velho jogado em uma viela. Ninguém foi preso.

Já no Morro do Encontro, os agentes prenderam Luan Miguel Texeira da Conceição, Alex Sandro de Sá Pedro e Renan Marcos dos Santos após receberam denúncia de moradores. Com eles foram encontradas 184 pedras de crack, 117 trouxinhas de maconha, uma cápsula de cocaína, R$ 198,00 em espécie e um rádio transmissor. O caso foi registrado na 25ª Delegacia de Polícia (Engenho Novo).