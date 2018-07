Policiais de SP poderão ter avaliação psicológica anual Os 133.855 policiais civis e militares do Estado poderão ser submetidos a avaliação psicológica pelo menos uma vez por ano. A proposta foi defendida pelo ouvidor das Polícias, Antônio Funari Filho, em reunião na Comissão de Estudos da Letalidade, na sede da Secretaria de Segurança Pública (SSP). Segundo ele, o exame só é feito quando o policial ingressa na corporação. Para Funari, grande parte dos casos de violência poderia ser evitado se houvesse exame psicológico e tratamento. ?Muitas dessas ações foram provocadas pelo stress. O filme ''Tropa de Elite'' retrata isso bem e mostra um oficial totalmente desequilibrado. É real.? O filme tem como personagem principal um capitão do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), grupo de elite da PM do Rio, que tem distúrbios emocionais. Funari vai apresentar a proposta oficialmente nos próximos dias à SSP. A idéia foi reforçada depois que, em dezembro, PMs invadiram a casa de um rapaz de 15 anos, acusado de roubo, e o torturaram com choques, em Bauru. O garoto morreu e a população fez protestos violentos. Outro exemplo de desequilíbrio, segundo o ouvidor, foi o aumento de 44% das mortes de civis atribuídas a PMs em maio de 2007 em relação ao mês anterior. ?Os PMs foram orientados a ficar em alerta pelo aniversário dos ataques do PCC.? As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.