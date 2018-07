Policiais descobrem laboratório de cocaína em Guarulhos

Policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) investigavam o motorista de um carro, supostamente adquirido de forma criminosa, e descobriram que o proprietário fazia transporte de entorpecentes.

A abordagem do responsável pelo armazenamento e transporte da cocaína, um estudante de 31 anos, aconteceu em um estacionamento, na Avenida Ataliba Leonel, zona norte da capital paulista.

Na vistoria, os policiais descobriram um compartimento secreto no painel do carro e encontraram oito tabletes do entorpecente. O acusado acabou levando os policiais até o apartamento, na Avenida Carlos Ferreira Endres, onde, além de mais cocaína, encontraram todo o aparato de um laboratório para misturar e embalar a droga.

A polícia também apreendeu uma pistola calibre .380. O estudante foi indiciado por tráfico e porte de arma.